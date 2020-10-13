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Главу Кузбасса неприятно удивили очереди в поликлинике

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/sergey_tsivilev

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв заехал в одну из городских поликлиник после жалоб горожан на огромные очереди и был «неприятно удивлен». В результате медучреждения получат дополнительные машины для обслуживания пациентов.

«По пути на совещание заехал в кемеровскую поликлинику №5. Мягко сказать — неприятно удивлен. Отчеты ответственных лиц оказались далеки от реальности. Когда зашел внутрь, очередь была под сотню человек. К тому моменту некоторые люди — с температурой, с кашлем — ждали уже пять-шесть часов!» — написал Цивилёв в Instagram.

В результате работу медицинских учреждений решили скорректировать. В распоряжение врачей передадут 170 дополнительных машин, чтобы медики могли выезжать к пациентам на дом.

Также для рассредоточения потоков пациентов при самых загруженных поликлиниках региона будут развернуты мобильные обогреваемые пункты МЧС. Пять таких появятся в Кемерове, четыре — в Новокузнецке. К работе на плановых приемах привлекут около 1 тысячи студентов-медиков.

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