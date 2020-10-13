Ургант определил самое удобное место для коронавируса

Иван Ургант в вечернем шоу пошутил про то, где вирус может жить дольше всего. Шутка родилась из новости, что короновирус может жить дольше всего на стеклянной темной поверхности.

Ведущие «Вечернего Урганта» обсудили новость про коронавирус. Вирус может оставляться заразным на деньгах и на стеклянных поверхностях дольше, чем считалось ранее, выяснили австалийские ученые. При этом эксперименты проводились в темноте.

«Темное стекло. Стекло и темнота. Самая опасная зона где? Это внутренняя сторона очков Дмитрия Нагиева. Также попадают в зону риска люди, у которых есть деньги, но, к счастью, их становится все меньше и меньше», — пошутил Ургант.