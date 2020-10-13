Томичка примет участие в первом в мире женском опыте с невесомостью

Выпускница Томского госуниверситета Дарья Жидова впервые в истории экспериментов трое суток проведет практически без движения в ванне с водой для имитации невесомости, сообщает пресс-служба вуза.

Выпускница ФТФ Томского государственного университета и сотрудница РКК «Энергия» Дарья Жидова в конце октября станет одной из женщин-добровольцев, которые три дня проведут без движения в ванне. Исследователи из Института медико-биологических проблема РАН имитируют условия невесомости, чтобы изучить особенности изменений в женском организме при нахождении в космосе.

«Это будет первый в мире эксперимент с женщинами-добровольцами. Их на три дня погружают в большую ванну с теплой водой, но поверхность воды сверху покрыта водонепроницаемым материалом. Раньше такой эксперимент проходили только мужчины ввиду того, что не было аппарата для мочеиспускания, который приспособлен для женщин. Сейчас такой аппарат появился», — рассказала Жидова.

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Медики-исследователи выяснят, как организм женщины будет реагировать в таких условиях, схожих с условиями невесомости: при расслаблении мышц, изменениях в костной системе, в вегетососудистой, нервной. Пока женщин в условиях невесомости побывало не так много, чтобы собрать статистические данные, так что задача исследования весьма актуальна.

Медики будут в течение всех трех дней следить за изменениями в организме. И если все пройдет хорошо, будут потом увеличивать количество дней для каждой участницы эксперимента. Например, у мужчин этот срок доходил до 21 дня. Раз в день на 15 минут участников эксперимента поднимают из ванны. За это время ему дается возможность помыться и сходить в туалет. Едят прямо в ванной.

«Лежать с опорой проще. Когда под тобой ничего нет, начинают позвонки растягиваться, разные изменения идут в организме. Вот одна из участниц эксперимента, которая его уже закончила, выросла на три сантиметра. Лежа на кровати такого эффекта не достичь. Кроме того, люди худеют: организм перестраивается и избавляется от лишней жидкости, это одно из наблюдений», — рассказала Жидова.