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Власти Иркутской области усилили ограничения из-за COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал постановление, усиливающее ограничения в регионе, связанные с распространением COVID-19. Документ содержит требования для всех жителей региона, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Ситуация с каждым днем становится все более напряженной. В новом указе определены персональные ответственные по разным направлениям работы. Основной упор делается на соблюдение всех профилактических мероприятий, чтобы избежать введения жестких ограничений», — сказал Кобзев.

Согласно документу, людям старше 65 лет продлен режим самоизоляции по 9 ноября, работающие граждане этого возраста по-прежнему могут оформить больничные листы. В общественных местах всем гражданам необходимо соблюдать масочный режим.

Предпринимателям рекомендовано при продаже товаров посетителям маски при входе. Эта профилактическая мера позволит не закрывать торговые и спортивные центры, заведения общепита. Высшим и средним учебным заведениям рекомендовано перенести время начала занятий на 10-11 часов, ввести скользящие графики посещений, задействовать для учебы выходные дни.

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Изменения коснутся работы предприятий общепита. Посетителей они смогут принимать до 23.00. Продолжается контроль за ситуацией в школах и детских садах. Пока не говориться о полном переводе на дистанционное обучение. Решение будет приниматься индивидуально.

По данным на 13 октября, в Иркутской области зарегистрировано 20 918 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Прирост за сутки составил 179. За время пандемии в Иркутской области от коронавирусной инфекции умерли 279 человека, за сутки – семь.

Тема: Распространение коронавируса
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