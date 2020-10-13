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Сериал «Слёборн: эпидемия на острове» вышел эксклюзивно в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Wink представил эксклюзивную цифровую премьеру — психологический триллер «Слёборн: эпидемия на острове». Сериал можно считать пророческим.

Новый сериал «Слёборн» раскрывает историю островитян, которые борются со страшным вирусом. Проект наглядно показывает, в кого превращаются современные люди, когда под напором смертельно-опасного вируса исчезает тонкий налет цивилизованности.

«Слёборн» снят режиссером Кристианом Альвартом — создателем высокорейтинговых картин «Пандорум» и «Берлинские легавые». Съемки триллера проходили в 2019 году задолго до пандемии. 

Режиссеру удалось буквально предугадать сюжет, который оказался тесно связан с развитием событий в 2020 году и пандемией коронавируса. Все восемь эпизодов сериала «Слёборн: эпидемия на острове» уже доступны в Wink.

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