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«Совет матерей» предложил брать по 500 рублей с бездетных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Организация «Совет матерей» предложила ввести в России налог на бездетность, его сумма может составлять около 500 рублей в месяц, сообщила председатель правления Татьяна Буцкая.

«Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка. Не любят, пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит и платит за то, что не любит», — сказала Буцкая в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, сумма платежа составит примерно 500 рублей в месяц. Она отметила, что это будет платой за возможность строить карьеру, жить для себя, путешествовать и получать образование.

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Буцкая уточнила, что налог будут выплачивать только люди репродуктивного возраста. Те, кто по медицинским показаниям не могут иметь детей, не обязаны выплачивать эти 500 рублей каждый месяц. Такая мера нужна, чтобы бороться с низкой рождаемостью в стране и миграцией.

«У нас сейчас огромная демографическая яма, если мы не сделаем серьезных шагов в сторону увеличения рождаемости, то нас как нации просто не будет. (...) Если мы не рожаем детей, значит ее будут заселять те, кто сюда приедет», — высказалась она.

Идею ввести налог для бездетных власти России не рассматривают, прокомментировала инициативу пресс-служба Министерства финансов.

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