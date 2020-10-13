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Силовики ворвались в подпольное казино Красноярска. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Красноярскому краю

Силовики провели обыски в четырех подпольных казино Красноярска и задержали организаторов незаконного бизнеса, сообщает ГУ МВД по региону.

Силовики из ФСБ, Росгвардии и МВД провели обыски в четырех подпольных казино Красноярска. Как установили сотрудники полиции, злоумышленники предоставляли нелегальные услуги через залы игровых автоматов, а также организовывали карточные игры в покер. К играм допускались только постоянные клиенты, при этом организаторы регулярно меняли адреса ведения деятельности.

Во время обысков по месту жительства подозреваемых и в игровых залах изъяты игровое оборудование, деньги и наркотики. Следователи возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 и 2 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и частью 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконное проведение азартных игр).

По предварительной версии следствия, 37-летний красноярец  организовал преступную группу из 22 членов. За два года была создана сеть традиционных компьютерных залов в Красноярске и Ачинске, а также электронные игры под видом букмекерской деятельности «СпортБет». Предположительно доход только от электронных игр составил около 117 миллионов рублей.

Силовики задержали 21 подозреваемого, местонахождение еще двоих устанавливается, решается вопрос об избрании меры пресечения.


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