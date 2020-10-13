Педагог ответит за фото предателя на сайте «Бессмертного полка»

Преподаватель Читинского политехнического колледжа захотел насолить создателям «Бессмертного полка» и выложил на сайт фото предателя, сражавшегося на стороне Третьего рейха. За выходку учителю предстоит ответить по закону, сообщила пресс-служба Забайкальского краевого суда.

По версии следствия , 32-летний Евгений Ахмылов накануне празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне загрузил на сайт «Бессмертного полка» фотографию Петра Краснова. Его потрет обнаружил один из модераторов.

Краснов был начальником главного управления казачьих войск Имперского министерства восточных оккупированных территорий нацисткой Германии и действовал под общим руководством Третьего рейха.

Приговором Военной коллегии Верховного суда СССР в 1947 Краснов признан изменником Родины, по совокупности совершенных преступлений признан врагом народа. Приговорен к смертной казни.

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Преподаватель из Читы признал вину, но объяснил, что хотел насолить организаторам сайта «Бессмертного полка». Он не считает их патриотами Родины, и уверен, что они присваивают себе заслуги ветеранов. Уголовное дело в отношении Ахмылова рассмотрят в особом порядке в среду.

На сайт «Бессмертного полка» в 2020 году поступило около 3 миллионов заявок. Из них более 2,39 миллиона были опубликованы на сайте. В процессе модерации были найдены фото нацистских преступников: Адольфа Гитлера, Генриха Мюллера, Генриха Гиммлера, а также изменников Родины — Андрея Власова, атамана Петра Краснова и других.