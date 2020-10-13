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Глава Хакасии снова выиграл суд у назвавшего его «дебилом» Леонтьева

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Республики Хакасия

Абаканский городской суд после пересмотра дела снова полностью удовлетворил иск главы Хакасии Валентина Коновалова о защите чести и достоинства к пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву, который назвал губернатора «дебилом». Леонтьев планирует обжаловать решение суда.

Леонтьев после выигранных Коноваловым выборов рассуждал о протестном голосовании в радиоэфире, где назвал главу Хакасии «дебилом». «Ну дебил поуправляет Хакасией, не будет Хакасии», — высказался Леонтьев в декабре 2018 года. Коновалов подал иск в суд.

В мае 2019 года горсуд Абакана признал сведения, распространенные Леонтьевым, порочащими честь и достоинство, деловую репутацию. Коновалов не требовал взыскать с ответчика деньги. В сентябре Верховный суд республики оставил решение без изменения. Затем Восьмой кассационный суд в Кемерове отменил решение горсуда Абакана и направил на новое рассмотрение.

Абаканский горсуд провел лингвистическую экспертизу и пришел к выводу, что «оценочное суждение об интеллектуальных качествах главы Республики Хакасия в оспариваемом тексте носит оскорбительный характер, так как для выражения оценки использовалась лексическая единица "дебил"». Суд признал высказывание оскорбительным и удовлетворил требование об удалении информации из интернета.

Адвокат Михаила Леонтьева Павел Двигун сказал «Коммерсанту», что будет снова обжаловать решение в Верховном суде Хакасии. Он заявил, что в программе «Главрадио» глава Хакасии был приведен «в качестве примера», а оспариваемые высказывания затрагивают лишь аспект его политической деятельности как губернатора. 

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