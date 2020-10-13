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Парень расстрелял бабушку и случайных прохожих в Нижегородской области

Источник:
Sibnet.ru
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Молодой парень расстрелял людей на остановке в городе Бор Нижегородской области, минимум трое человек скончались. Нижегородский стрелок скрылся, его разыскивают правоохранительные органы.

По данным СУ СК РФ по региону, молодой человек, вооруженный огнестрельным оружием, днем в понедельник расстрелял местных жителей. Трое мужчин скончались на месте, три женщины госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за ночь количество погибших увеличилось до четырех.

Стрелком оказался 18-летний парень, приехавший в гости к бабушке. Перед инцидентом они поссорились. Внук ранил женщину, а затем стал расстреливать находящихся рядом.

Задержать стрелка по горячим следам не удалось, его объявили в розыск. В полиции распространили ориентировку на предполагаемого преступника и призвали местных жителей соблюдать осторожность.

Молодой человек может иметь при себе два гладкоствольных ружья и 40 патронов к ним. По данным Росгвардии, подозреваемый законно владел одним охотничьим ружьем с 17 сентября этого года. Предположительно, с места убийства юноша скрылся на автомобиле Kia.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

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