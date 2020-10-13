Россия впервые применила на учениях новейшую огнеметную систему

Российская армия на учениях «Кавказ-2020» впервые применила новейшую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка», сообщил министр обороны Сергей Шойгу

«В рамках основного этапа учения российские военнослужащие впервые применили новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2», – отметил Шойгу.

ТОС-2 «Тосочка» — наследница тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» с улучшенными тактико-техническими характеристиками. В отличие от предшественника, она выполнена на базе автомобиля «Урал» повышенной грузоподъемности и проходимости. Обладает повышенной дальностью пуска неуправляемых реактивных снарядов.

«Она интересна тем, что на относительно небольшом расстоянии, до 10 километров, может сделать залп, который, по сути, охватывает достаточно большую территорию сплошного выжигания. Тяжелая огнеметная система – это значит, происходит сначала распыление, а потом подрыв этих паров, и, в общем, сплошное поле поражения огромных территорий», — пояснил радио «Спутник» директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин

Про его словам, система гарантирует полное уничтожение больших массивов войск, поскольку спрятаться от этого невозможно. «Если при разрыве фугасного или осколочного боеприпаса только 30-50% осколков попадают в цель, то при подрыве заряда тяжелой огнеметной системы происходит сплошное поражение», — сказал Подберезкин.