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Зафиксирована первая смерть после повторного заражения COVID

Источник:
ТАСС
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Медицинские службы зарегистрировали в Нидерландах первую в мире смерть после повторного заражения коронавирусом — умерла 89-летняя жительница страны.

В июле женщина была доставлена в больницу и сдала тест на коронавирус, который дал положительный результат. Пять дней спустя она была выписана после того, как симптомы инфекции исчезли, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство BNO News.

Два месяца спустя женщина вновь была доставлена в больницу с высокой температурой и кашлем и вновь сдала тест на коронавирус, который дал положительный результат, отмечает агентство. На восьмой день ее состояние ухудшилось, а две недели после этого она умерла. Генетическая последовательность вируса подтверждает версию о повторной инфекции.

В настоящее время в мире зарегистрировано 23 случая повторного заражения коронавирусом. Первый случай был зафиксирован в Гонконге 24 августа. 20 пациентов выздоровели, двое в настоящее время находятся на лечении.

Тема: Распространение коронавируса
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