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Астрономы впервые увидели «убийство» звезды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Астрономы впервые зафиксировали вспышку света, которую излучает звезда в момент поглощения ее сверхмассивной черной дырой. Уникальное астрономическое явление до этого никогда не наблюдали вживую.

Согласно теории, при приближении звезды к горизонту событий сверхмассивной черной дыры она будет разорвана приливными силами на тонкие полоски материала. Сам процесс разрыва звезды называют событием приливного разрушения.

Когда звездный материал падает в черную дыру, высвобождается яркая вспышка энергии, пишет Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Недавно ученым удалось зафиксировать такую вспышку в галактике, расположенной на расстоянии 215 миллионов световых лет от Земли.

Похожая по своей массе на Солнце звезда в процессе разрушения потеряла около половины своей массы, которая была поглощена черной дырой в миллион раз массивнее светила. Астрономы наблюдали за гибелью звезды шесть месяцев.

Исследования с помощью современных инструментов помогли ученым интерпретировать результаты наблюдений за приливными нарушениями в будущем, а также лучше понять, как ведет себя материя в условиях экстремальной гравитации.

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