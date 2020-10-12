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Назван самый мощный смартфон в мире

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Vivo

Самым производительным смартфоном в мире по итогам сентября 2020 года стал IQOO 5 Pro от компании Vivo, свидетельствует тест популярного бенчмарка AnTuTu.

IQOO 5 Pro набрал 663 752 балла и опередил лидера прошлого месяца Xiaomi Mi 10 Ultra, результат которого составлял 648 624 балла. Теперь Xiaomi Mi 10 Ultra опустился сразу на третью строчку, пропустив вперед также более доступную версию iQOO 5.

Смартфоны серии iQOO 5 используют процессор Snapdragon 865. ИЗ рейтинга также следует, что все представленные в сентябрьском рейтинге самых быстрых Android-смартфонов устройства построены на базе процессоров Snapdragon 865 и Snapdragon 865 Plus.

Фото: © AnTuTu

Среди остальных моделей, вошедших в топ-10: Vivo X50 Pro+, Lenovo Legion Pro, Asus ROG Game Phone 3, Black Shark 3S, Oppo Find X2 Pro, OPPO Find X2 и Xiaomi Mi 10 Pro.

Цена iQOO 5 стартует с отметки в 576 долларов, а iQOO 5 Pro обойдется покупателю уже в 720 долларов. Продажи флагманских смартфонов от китайской компании стартовали в конце августа 2020 года.

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