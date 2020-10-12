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Россиянам продлят льготную ипотеку

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Министерство финансов России намерено продлить программу льготной ипотеки до 31 декабря 2021 года, соответствующий документ появился на портале проектов нормативно правовых актов.

Программу льготной ипотеки под 6,5% годовых запустили в России в апреле 2020 года. Она распространяется на покупку жилья в новостройках. Первоначально срок действия программы истекал 1 ноября 2020 года.

Первоначально размер ипотеки ограничили 8 миллионами рублей для Москвы и Петербурга, а также 3 миллионами рублей для остальных регионов. Затем размер ипотеки для крупных городов, увеличили до 12 миллионов рублей, для остальных регионов — до 6 миллионов рублей.

Ведомство также предлагает увеличить объем программы — с 900 миллиардов до 2,8 триллионов рублей. Планируется, что по итогам пролонгированной программой воспользуются 877 тысяч россиян.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке была запущена по поручению президента Владимира Путина, чтобы поддержать граждан и строительную отрасль. Льготная ставка сохраняется на весь срок кредита.

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