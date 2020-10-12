Пауки-волки напугали жителей Сочи

Жителей Сочи напугало нашествие пауков-волков, этих членистоногих стали часто находить в жилых домах, соответствующие жалобы появились в соцсетях. Люди их боятся, так как внешне они напоминают ядовитых тарантулов.



Пауки-волки довольно крупные, в отдельных случаях их размер может превышать 5-7 сантиметров, однако для человека они не опасны. Членистоногие питаются насекомыми, в отличие от многих других видов пауков, они не плетут паутину.

Руководитель экологической секции Сочинского отделения Русского географического общества Юлия Набережная отметила, что нашествие пауков-волков на квартиры сочинцев не является аномалией. По ее словам, оно связано с похолоданием, пишет «Российская газета».

Считается, что укус российских видов паука-волка не может представлять угрозу для человека, максимальные последствия такого нападения — зуд или покраснение кожи. Однако укусы тропических видов пауков-волков нередко вызывают головокружение и тошноту.