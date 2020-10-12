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Кремль опроверг введение нового локдауна

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Российские власти не планируют возвращаться к жестким ограничительным мерам из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в стране удалось создать эффективную систему по борьбе с коронавирусом, разработаны протоколы лечения. В результате был сформирован значительно больший запас прочности, чем существовал во время первого всплеска заболеваемости весной.

«Все это позволяет быть более гибкими и позволяет в большей степени учитывать интересы экономики страны и не переходить к таким жестким мерам, как полный локдаун», — подчеркнул Песков.

Локдаун — режим ограничения в свободе передвижения граждан, работе различных учреждений, который вводится государством во время стихийных бедствий, эпидемий или массовых беспорядков.

За последние сутки в России выявили 13 592 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 1 312 310 случаев инфицирования в 85 регионах. По официальным данным, 22 722 человека скончались.

Тема: Распространение коронавируса
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