Евросоюз введет санкции против Лукашенко

Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Люксембурге договорились о введении санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«ЕС подтверждает свою готовность к дополнительным ограничительным мерам против организаций и высокопоставленных лиц, включая Александра Лукашенко, если ситуация не улучшится», — цитирует документ AFP.

Официально позиция по включению Лукашенко в санкционный список будет представлена на саммите ЕС 15-16 октября. Отмечается также, что блок европейских стран сократит свое сотрудничество с белорусским государством.

Редакция «черного списка» по Белоруссии вступит в силу после утверждения в Совете ЕС и публикации в официальном журнале ЕС. Процедура может занять несколько недель и даже месяцев.

Ранее лидеры государств ЕС согласовали введение санкций против официальных лиц Белоруссии, якобы причастных к фальсификациям выборов и нарушениям прав человека. В ответ Минск объявил, что вводит ответные санкции.