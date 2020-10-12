Определен победитель «Большой игры». Участник, набравший наибольшее количество игровых баллов, получит умную колонку с голосовым помощником «Марусей от Ростелеком.

«Большая игра» была запущена на портале Sibnet.ru в честь Дня компании Ростелеком. В период с 24 сентября по 11 октября участники могли зарабатывать баллы, отвечая на вопросы, и обменивать их на товары в игровом магазине (подписки и промокоды провайдера).

По условиям игры, главный приз — умная колонка с «Марусей» — предназначался для того, кто наберет наибольшее количество баллов.

Рекорд игры — 28 460 баллов. Участник, достигший этого результата, правильно ответил на 198 вопросов, ошибся в 17 ответах, и активно делал посты в социальных сетях.