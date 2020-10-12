Нобелевскую премию по экономике присудили за аукционы

Обладателями Нобелевской премии по экономике в 2020 году стали американцы Пол Милгром и Роберт Вилсон за усовершенствование теории аукционов, свидетельствует прямая трансляция церемонии.

Нобелевский комитет отметил, что аукционы чрезвычайно важны в современной экономике и напрямую влияют на жизнь людей. Каждый день с помощью аукционов астрономические суммы денег перераспределяются между покупателями и продавцами.

BREAKING NEWS:

The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020

Теория аукционов помогает формировать правила для торгов, включая случаи, когда организаторам нужно распределить какой-то ресурс с целью умножения общественного блага, а не с целью максимизации прибыли.

Объявление лауреатов премии по экономике традиционно закрывает нобелевскую неделю. Нобелевские премии вручают лауреатам 10 декабря, в день рождения Альфреда Нобеля, однако в этом году церемония вручения пройдет онлайн из-за коронавируса.