НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Нобелевскую премию по экономике присудили за аукционы

Источник:
Sibnet.ru
273 4
Фото: © Nobel Media

Обладателями Нобелевской премии по экономике в 2020 году стали американцы Пол Милгром и Роберт Вилсон за усовершенствование теории аукционов, свидетельствует прямая трансляция церемонии.

Нобелевский комитет отметил, что аукционы чрезвычайно важны в современной экономике и напрямую влияют на жизнь людей. Каждый день с помощью аукционов астрономические суммы денег перераспределяются между покупателями и продавцами.

Теория аукционов помогает формировать правила для торгов, включая случаи, когда организаторам нужно распределить какой-то ресурс с целью умножения общественного блага, а не с целью максимизации прибыли.

Объявление лауреатов премии по экономике традиционно закрывает нобелевскую неделю. Нобелевские премии вручают лауреатам 10 декабря, в день рождения Альфреда Нобеля, однако в этом году церемония вручения пройдет онлайн из-за коронавируса.

Еще по теме
Оплату по биометрии в магазинах и кафе запустят к концу 2020 года
Совфед одобрил повышение акцизов на сигареты
ФАС прокомментировала опасения по поводу дефицита масок
ФАС назвала регионы-лидеры по картельным сговорам в Сибири
смотреть все
Экономика #Торговля #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль опроверг введение нового локдауна
•
Евросоюз введет санкции против Лукашенко
•
Центробанк запустит печатный станок
•
Россиянам продлят льготную ипотеку
Подробности
•
Грозит ли россиянам повторная удаленка?
•
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
•
Война в Нагорном Карабахе: чего ждет Россия?
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
Как это работает
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Грозит ли россиянам повторная удаленка?
Сибирь 12.10.2020 21:15
Определен победитель «Большой Игры»
Сибирь 12.10.2020 20:44
Кабриолет из «девятки» выставили на продажу
Сибирь 12.10.2020 17:01
Телецкий «Титаник» подняли на поверхность
Сибирь 12.10.2020 15:43
Самое популярное
Наставники «Голоса» «обалдели» от выступления уроженки Омска
5557
Фильм «Китобой»: Кристина Асмус снова разделась
4424
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
4204
Томич Александр Лунев переехал в водонапорную башню
3475
Обсуждение (4)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль опроверг введение нового локдауна
•
Евросоюз введет санкции против Лукашенко
•
Центробанк запустит печатный станок
•
Россиянам продлят льготную ипотеку
Как это работает
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

Это правильно. Сварка, сваркой, а скотч, изолента и проволока надежней. Теперь и в космосе.)Пожалуй все...

turan601

Кремль опроверг введение нового локдаунаКто нибудь до сегодняшнего дня знал слово "Локдаун"?

лачинов

Народ любит зрелища. Его нужно радовать. Ну и иноземцев подозадачить не грех. Сработает.Вот только излишняя...

antibacila

Не вижу логики ЦитатаУ нас военная доктрина мобильной (обороны) армии. Тут мобильностью и незаметностью...

Иркут 69

А версия антропогенного фактора вообще не рассматривается? В частности утечка в воды залива химико-биологических...