Чем Wink отличается от других онлайн-кинотеатров

В Wink можно смотреть не только фильмы и сериалы. В отличие от других онлайн-кинотеатров «Винк» транслирует телевидение, а также включает эксклюзивные лекции для школьников и сотни аудиокниг.

Пользователям Сети предлагают десяток различных онлайн-кинотеатров, в каждом из которых есть свои несомненные плюсы. Большинство делают упор на фильмы и сериалы, другие на ТВ-каналы. Но почти никто из них не предлагает и то, и другое сразу.

Видеосервис Wink объединил в себе онлайн-кинотеатр с 25-тысячной коллекцией фильмов и сериалов и более 260 телеканалов. В них входят как федеральные, так и региональные каналы. А также спортивные, детские, музыкальные, информационные, познавательные и развлекательные каналы.

Для эрудитов и школьников

Выгодное отличие видеосревиса Wink — доступ к лекциям «Ростелеком Лицей». Это полезный и интересный контент. Не только для школьников, хотя учащийся прямо в «Винке» может подготовиться к ЕГЭ.

Чтобы посмотреть образовательный контент, нужно зайти в раздел «Лицей». Меню предложит десятки школьных программ. Это и начальная школа, и средняя, и старшие классы.

Отдельно — внеклассные занятия. Например, по английскому языку. К изучению иностранного языка могут присоединиться взрослые с любыми языковыми навыками.

Внеклассные занятия помогут школьникам узнать лайфхаки для сдачи экзаменов, изучить робототехнику, узнать интересные факты о литературе, научиться финансовой грамотности и даже поставить голос.

Для ценителей литературы

В Wink собраны сотни аудиокниг. Для самых маленьких — сказки, рассказы, повести. Для взрослых — мировые бестселлеры, классика мировой литературы, современная проза, книги по саморазвитию, фэнтэзи и фантастика.

Часть книг предоставляется бесплатно в пробном периоде — для тех, кто зарегистрировался в Wink впервые. Еще ряд книг — платные. Но в подписке «Максимум» пользователь может получить десятки книг бесплатно.