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Вышел долгожданный трейлер по «Противостоянию» Кинга

Источник:
Sibnet.ru
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Канал CBS опубликовал первый полноценный трейлер нового мини-сериала о мировой эпидемии гриппа, снятого по культовой книге Стивена Кинга «Противостояние». Для шоу король ужасов написал выходящий за рамки книги финал.

Режиссером и сценаристом всех эпизодов выступил Джош Бун. Он известен по работе над такими проектами, как «Виноваты звезды» и «Новые мутанты». Премьера назначена на 17 декабря, ожидается, что каждую неделю будет появляться новая серия, всего запланировано 10 эпизодов.

Ранее Стивен Кинг назвал символичным, что шоу о мировой пандемии выходит в тот же год, когда пандемия разразилась в реальном мире.

Главные герои истории — это люди, обладающие иммунитетом к вирусу, от которого нет вакцины и лекарств. В США вирус прозвали Капитан Скороход. Выжившие разделились на два лагеря — одни остались верны идеалам прошлого, другие выбрали путь насилия и разрушения.

Со всей страны они стекаются в два места. Первые к 108-летней Матушке Абигейл (Вупи Голдберг), которая живет в Небраске в домике, стоящем среди кукурузного поля. Они также расчищают городок Боулдер в Колорадо, чтобы обосноваться там.

Вторые решили примкнуть к Темному человеку, известному также как Рэндалл Флэгг (Александр Скарсгард). Своей базой они выбирают Лос-Анджелес. Каждому участнику событий снятся практически одинаковые сны, в которых они видят либо старушку, либо Темного человека. Это своего рода маяки, которые собирают выживших со всей страны.

В сериале также снялись Хизер Грэм, Джеймс Марсден, Эмбер Херд. Мэрилин Мэнсон также сообщал в интервью, что появится в этом шоу. Он не уточнял свою роль, но сообщал, что специально для сериала записал кавер песни The End группы The Doors.



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