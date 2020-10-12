Космонавты пожаловались на духоту в российском модуле МКС

Российские космонавты на Международной космической станции пожаловались на повышенную температуру в модуле «Звезда», где обнаружили утечку воздуха.

В конце сентября космонавты уже жаловались на некомфортную ночевку в модуле «Звезда» — тогда было слишком холодно. «Чего-то у нас тут температура медленно повышается», — приводит РИА Новости слова космонавта Ивана Вагнера, сказанные в ходе сеанса связи с Центром управления полетами.

ЦУП сообщил, что нормальный температурный режим в модуле восстановят, когда откроют люк в «протекающую» промежуточную камеру модуля.

Небольшую утечку воздуха зафиксировали на МКС в сентябре прошлого года. Год спустя, после того как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда».

Скорость падения давления на МКС составляет миллиметр ртутного столба за восемь часов — это не представляет опасности для экипажа и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме, сказали в Роскосмосе.

Исполнительный директор по пилотируемым программам госкорпорации Сергей Крикалев отмечал, что, если экипажу не удастся устранить утечку, на МКС придется доставлять дополнительные объемы воздуха.