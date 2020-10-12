Телецкий «Титаник» подняли на поверхность

Катер типа «Ярославец», затонувший в Телецком озере 27 лет назад на глубине в 10-17 метров, подняли на поверхность, сообщил Алтайский заповедник.

С 2017 года сотрудники Алтайского биосферного заповедника в специальном оборудовании регулярно погружались к затонувшему теплоходу и проводили мониторинг объекта на отсутствие явных следов разлива топлива. Анализ проб показывал лишь следовые концентрации нефтепродуктов.

#О людях Ржавел 20 лет: как на Телецком появился круизный лайнер

«Но время идет, озеро уже начало постепенно «переваривать» то, что попало к нему. Несмотря на то, что судно в неплохом состоянии, сохранилась отслоившаяся краска, радовали глаз целые иллюминаторы, коррозия сделала свое дело и металл начал "плакать" сталактитами из ржавчины», – рассказал дайвер заповедника Роман Воробьёв.

Непростая операция судоподъема, а судно проекта «Ярославец» – это 30 тонн железа длиной 21 метр, усложнялась необходимостью строгого соблюдения экологических требований к работам в заповеднике. Здесь запрещено размытие и перемещение грунта на дне, образование отходов в процессе работ, развертывание лагеря и какие-то либо работы на берегу, в том числе из соображений безопасности – ведь медведи, гуляющие по берегу непредсказуемы.

Для уменьшения влияния работ на флору и фауну озера все работы производились в легком водолазном снаряжении в толще воды с минимальным взаимодействием с донными отложениями. Водолазам приходилось работать при температуре воды +9°С. Свет с поверхности к теплоходу уже почти не доходит. Прозрачность воды в Камгинском заливе тоже не идеальна – в любое время года всего несколько метров и если потревожить ил, то она мгновенно становится нулевой.

На первом этапе на берегу посёлка Яйлю собрали плот площадью 36 квадратных метров, он тал водолазной станцией, с которой осуществлялись спуски водолазов, здеь же разместил все необходимое оборудование.

Подъем 30-тонного судна, который здесь уже розвали «Телецким Титаником», производился с помощью системы грузоподъемных строп и судоподъемных понтонов. Всего было использовано 10 понтонов общей грузоподъемностью 70 тонн. Все оборудование было рассчитано с многократным запасом прочности.

«После начала подачи воздуха в боковые понтоны они начали надуваться и через несколько часов теплоход постепенно начал подниматься из воды после 27-и лет покоя в темноте Камгинского залива. К чести отечественного судостроения, надо сказать, что после осушения корпуса судна герметизации не потребовалось, металл корпуса хоть и пострадал от коррозии, но выдержал экстремальное испытание временем под водой. Течей обнаружено не было, после откачки воды проблем с плавучестью и остойчивостью тоже», – добавил дайвер.

Уже через день после подъема катер отбуксировали в посёлок Артыбаш.