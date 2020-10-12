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Натали Портман раскрыла сюжет четвертого «Тора»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Тор»

Бывшая возлюбленная бога грома и молний Тора – Джейн не только станет обладателем Мьёльнира в четвертом фильме франшизы, ей придется бороться с раком, который спровоцирует этот артефакт, сообщила актриса Натали Портман, играющая эту роль в киновселенной Marvel.

Как сообщил портал Comingsoon, режиссер Тайка Вайтити ранее дразнил поклонников, заявляя, что в основу фильма «Тор: Любовь и Гром» лягут комиксы Джейсона Аарона «Могучий Тор». Он не уточнял, какие части сюжетной линии этого комикса поклонники увидят в предстоящем фильме.

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По комиксам, Тор перестает быть достойным молота, после чего оружие переходит к скрывающейся под маской женщине. В итоге ею оказывается Джейн Фостер – бывшая возлюбленная принца Асгарда. При этом именно Мьёльнир вредит здоровью смертной, вызывая рак.

В недавнем интервью актриса Натали Портман сказала, что ее персонаж Джейн также будет проходить лечение от рака, как это было в комиксах, являясь при этом супергероем.

«История развития Marvel постоянно меняется. Мы знаем, что у нас есть Джейн Фостер, и это круто. Мне лично нравится сюжетная линия, в которой она борется с этой болезнью, и все это с ее выбором между борьбой с ней и становлением богом. Это круто, но это всегда меняется. С настоящего момента и до того момента, когда мы начнем снимать, все изменится», – говорил ранее режиссер.

В последний раз зрители видели Тора в финальных «Мстителях», где он передал Валькирии обязанности короля Асгарда и отправился путешествовать по космосу со Стражами Галактики. Сообщалось, что стражи также могут появиться в четвертом «Торе».

Изначально фильм был запланирован на ноябрь 2021 года, из-за связанных с пандемией перестановок он теперь анонсирован на 11 февраля 2022 года.

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