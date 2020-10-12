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Медики Бурятии рассказали о питании во время пандемии COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Медики рассказали, что во время роста заболеваемости коронавирусной инфекцией лучше минимизировать посещение магазинов, а также знать, что нужно есть обязательно, а от чего лучше отказаться, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора Бурятии.

Первое, что необходимо есть во время распространения вирусных инфекций — фрукты. Как замороженные, так свежие или консервированные. Замороженные фрукты и ягоды отлично подходят для изготовления напитков, например, киселей и компотов, и употребления в качестве десертов.

Вторая необходимая составляющая — овощи. Как и фрукты, они могут быть замороженные, свежие или консервированные. Замороженные овощи являются отличной альтернативой свежим, так как они сохраняют много пищевых веществ. 

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Следующий пункт – белок и белковые продукты. Это и мясо, и орехи, и бобы. Например, в одной чашке черной фасоли содержит около 15 граммов белка. Арахисовое масло, например, хранится до трех месяцев и содержит около шести граммов белка на порцию. 

Зерновые также необходимы. Это в основном овес или гречка, рис. Но и «обработанные» — хлеб и макароны — дадут необходимую порцию энергии.

Очень важна молочная продукция. Молоко, сыры, йогурт, кефир. Но в рационе стоит уменьшить количество молочных продуктов, которые содержат большое количество жиров, например, плавленых сыров. Эти продукты не обеспечат организм кальцием и витамином D, а только добавят лишние килограммы.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

лачинов

Это правильно. Сварка, сваркой, а скотч, изолента и проволока надежней. Теперь и в космосе.)Пожалуй все...

лачинов

Да хоть кого теперь спрашивай. Никого убедить не получится. И сторонники и противники будут держаться...

ager

изгой мира и россияне не друзья, только кучка всяких ротенбергов и миллеров всяких

antibacila

Не вижу логики ЦитатаУ нас военная доктрина мобильной (обороны) армии. Тут мобильностью и незаметностью...

лачинов

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