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Нового судью назначили по делу о выборах в Горсовет Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Октябрьский районный суд Новосибирска назначил нового судью для рассмотрения дела об отмене решения избирательной комиссии на выборах в Горсовет на участке, где проигравший оппозиционер Вячеслав Якименко оспаривает победу единоросса Евгения Яковенко, сообщил Sibnet.ru представитель суда.

В Октябрьском районе Новосибирска после выборов в Горсовет разразился скандал: оппозиционер Вячеслав Якименко побеждал по предварительным итогам голосования, но после того, как на участок пришли курсанты военного института, единоросс Евгений Яковенко обошел его на 11 голосов. «Коалиция 2020» сочла результаты нечестными. Якименко подал в суд. Судья Евгений Котов взял самоотвод.

«Назначена Сидорчук Маргарита Владимировна (заместитель председателя суда по гражданским делам)», — сказала собеседница.

Адвокат Якименко Кирилл Кузнецов сообщил Sibnet.ru, что пока нет решения, будет ли он требовать самоотвода нового судьи. Ранее он просил самоотвода Котова, из-за того, что в Октябрьском районном суде работает отец одного из членов избирательной комиссии, которая принимала решение по выборам на этом участке.

«Технически зампредседателя выше по должности, чем рядовой судья, может быть они рассчитывают, что это избавит от подозрений в его ангажированности», — сказал Кузнецов. 

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Это правильно. Сварка, сваркой, а скотч, изолента и проволока надежней. Теперь и в космосе.)Пожалуй все...

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изгой мира и россияне не друзья, только кучка всяких ротенбергов и миллеров всяких

antibacila

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