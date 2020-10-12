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Омичи похвастались в соцсетях современными троллейбусами. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Омичи активно выкладывают в Сеть фотографии современных низкопольных троллейбусов «Адмирал» с климат-контролем. Первые транспортные средства уже вышли на линию, в ближайшее время для города планируют закупить еще 29 машин, сообщила пресс-служба городской администрации.

В 2020 году администрация Омска закупила 33 современных низкопольных троллейбуса «Адмирал» в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Жители города, увидев новые троллейбусы, активно выкладывают их фотографии в Сеть.

Фото: © vk.com/Я живу в Омске

В Омск уже прибыли и готовятся к выходу на маршруты 14 троллейбусов, оставшиеся 19 доставят в наш город до конца ноября», — рассказал директор департамента транспорта Александр Вялков.

Однако на этом количестве сотрудники администрации останавливаться не хотят. В скором времени появятся еще 29 машин. Их стоимость составит 358 миллионов рублей. Деньги выделят из федерального бюджета.

Фото: © Администрация Санкт-Петербурга

Первые «Адмиралы» появились на самых востребованных у омичей троллейбусных маршрутах — №3 и №4. «Адмирал» создавался с учетом современных требований к подвижному составу. 

Фото: © Администрация Санкт-Петербурга

Троллейбус оснащен системой климат-контроля пассажирского салона и кабины водителя, местами для инвалидов с системой фиксации и системой оповещения водителя. Транспортное средство на 80% состоит из российских комплектующих.

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