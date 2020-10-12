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Тарзан понес наказание от Королевой за измену

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео «Осторожно, Собчак!»

Сергей Глушко (Тарзан) присел 10 раз с 82-килограммовым мужчиной на плечах. Такое наказание он понес за измену Наташе Королевой.

Ксения Собчак опубликовала вторую часть эксклюзивного интервью с Королевой и Тарзаном. В завершение выпуска она предложила певице придумать мужу условное наказание и отпустить ситуацию. 50-летний стриптизер посадил на плечи 82-килокрамового шеф-редактора ведущей и присел с таким грузом 10 раз. В это время Королева пела «Синие лебеди» и хлопала в ладоши.

Измена в семье звездной пары стала всеобщим достоянием, когда любовница Тарзана выступила в одном из телешоу на федеральном канале. Поклонников Королевой возмутило, что певица не стала разводится с обманщиком, а наоборот встала на его защиту.


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