Аномальный ход температуры ожидается в Новосибирске

Неустойчивый характер погоды подарит новосибирцам теплое
начало недели и похолодание к выходным, сообщила Sibnet.ru начальник
отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
«Неустойчивый характер погоды, мы находимся во фронтальной
зоне, поэтому облачно, дождь. Во вторник мы ожидаем дожди, ветер западный будет
дуть со скоростью 4-9 метров. Ночью температура воздуха составит 5-7 градусов
тепла, днем 7-9 градусов тепла», — сказала Виноградова.
В среду ожидается погода без осадков, ветер западный со
скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем повысится до 7-9 градусов
тепла.
«В четверг ждем прохождение холодного фронта. Ветер усилится
и ожидается аномальный ход температуры — днем 7-9 градусов тепла с понижением в
течении дня. В пятницу ночью температуры будут отрицательные, а днем вместе с
дождем может падать снег», — отметила синоптик.