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Аномальный ход температуры ожидается в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Владимир Сараев, Sibnet.ru Предсказывают погоду не

Неустойчивый характер погоды подарит новосибирцам теплое начало недели и похолодание к выходным, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Неустойчивый характер погоды, мы находимся во фронтальной зоне, поэтому облачно, дождь. Во вторник мы ожидаем дожди, ветер западный будет дуть со скоростью 4-9 метров. Ночью температура воздуха составит 5-7 градусов тепла, днем 7-9 градусов тепла», — сказала Виноградова.

В среду ожидается погода без осадков, ветер западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем повысится до 7-9 градусов тепла.

«В четверг ждем прохождение холодного фронта. Ветер усилится и ожидается аномальный ход температуры — днем 7-9 градусов тепла с понижением в течении дня. В пятницу ночью температуры будут отрицательные, а днем вместе с дождем может падать снег», — отметила синоптик. 

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