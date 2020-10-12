Новосибирцев без масок поймали в маршрутках

Власти в Новосибирской области обнаружили во время рейдов несколько маршруток, где половина или все пассажиры ездили без масок, сообщает правительство региона.

Во время проверок в торговом центре «Сибирский Молл» было выявлено 20% посетителей без масок, в микроавтобусе №11 – 83% пассажиров без масок, на предприятиях торговли в Бердске – 40%, в маршрутных такси Бердска отсутствие масок зарегистрировано в количестве от 42 до 100%.

Серьезные нарушения соблюдения масочного режима выявлены в Искитиме, других прилегающих к Новосибирску муниципальных районах, на пригородном пассажирском электротранспорте.

«Не все граждане, в том числе из группы риска, услышали, что ситуация сложная – необходимо, как это было весной и летом, использовать все каналы информации для проведения разъяснительной кампании. Также надо применять как можно более жесткие меры к нарушителям масочного режима на общественном транспорте», — сказал на совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По данным оперативного штаба на утро 12 октября, в регионе зафиксировано 14, 2 тысячи случаев COVID-19, из них 115 за минувшие сутки. Пять человек за сутки скончались.