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Папа Римский пересел на водородную Toyota

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Toyota

Папа Римский Франциск пересел на водородный седан Toyota Mirai — таким образом он обращает внимание на проблемы экологии.

Специальная Toyota Mirai выкрашена в традиционный для папамобилей белый цвет. Но этот автомобиль отличается перекомпонованным салоном, пишет motor1.com.

Крыша над задним диваном срезана, взамен установлен высокий навес, позволяющий понтифику общаться с паствой стоя, держась за поручень. В интерьере использованы практичные материалы.

Впервые водородный седан понтифик опробовал в ноябре 2019 года во время визита в Японию, а теперь его привезли в Ватикан.

Toyota Mirai приводит в движение 154-сильная (335 Нм) установка, топливный бак вмещает пять килограммов водорода, которых хватает на 500 километров пробега. Ближайшая водородная заправка находится в 15 километрах от Ватикана.

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