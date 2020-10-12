Снег сменится дождем в Восточной Сибири

Снег будет идти до середины недели в Бурятии, а в Иркутской области со среды сменится дождем. В Забайкалье на протяжении недели осадков будет мало, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

По Забайкальскому краю во вторник, среду и четверг облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с порывами до восьми метров в секунду. Температура ночью -3… -8 градусов, местами до +4 градусов. Днем +4… +19, местами 0… +5 градусов.

По Бурятии во вторник местами снег, в среду без осадков, а в четверг ожидается мокрый снег. Ветер западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура ночью -4… -9, местами до -17 градусов. Днем +2… +7, но в четверг потеплеет до +10 градусов.

В Иркутской области небольшой мокрый снег и снег, который в четверг сменится дождем. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью 0… -5, при прояснении до -13 градусов. Днем +3… +8, в четверг до +10… +15 градусов.