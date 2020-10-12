Трамп решил к выборам заключить ядерную сделку с Россией

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил к президентским выборам в США достичь договоренностей с Россией по контролю над ядерными вооружениями, пишут американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме.

Команда Трампа считает, что принципиальная договоренность с Москвой уже достигнута, приводит ТАСС материал новостного портала Axios. Американские власти полагают, что подготовку соглашения удастся завершить уже через неделю после того, как переговоры «всерьез возобновятся».

Газета The Wall Street Journal сообщила, что США рассчитывают в течение двух с половиной недель достичь договоренностей с Россией о временной заморозке общего числа находящихся у обеих сторон ядерных боеголовок и продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

В Хельсинки ранее состоялся новый раунд российско-американских консультаций по этому вопросу. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли достигли «важного прогресса», отмечают источники.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Президент России Владимир Путин считает, что если этот договор прекратит существование, «то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений».