Молодая сибирячка оказалась среди жертв коронавируса

Пять пациентов с коронавирусом умерли за последние сутки в Новосибирской области, среди них 25-летняя женщина, сообщает оперативный штаб региона.

По данным оперативного штаба на утро 12 октября, в регионе зафиксировано 14, 2 тысячи случаев COVID-19, из них 115 за минувшие сутки. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2,6 тысячи.

«Скончались еще пять пациентов: мужчина в возрасте 68 лет и женщины, им было 25 лет, 71 год, 72 года и 81 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 496 человек. В отделениях реанимации находятся 110 человек. На ИВЛ – 28 пациентов», — говорится в сообщении.

Как отметил в понедельник губернатор Новосибирской области Андрей Травников, медицина региона справляется с наплывом пациентом, никаких новых ограничений на этой неделе вводится не планируется.