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Фадеев «орал, как ребенок» от номинации Агутина на Грэмми

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © adeevmaxim, instagram.com/fadeevmaxim

Продюсер Максим Фадеев прокомментировал номинацию альбома Леонида Агутина на музыкальную премию Грэмми.

«Всю свою жизнь, я мечтал получить "Грэмми". И вчера я узнаю, что один из моих коллег номинирован на эту главную музыкальную премию мира! Сказать, что я не обрадовался ничего не сказать! Я орал, как ребенок, что наконец-то они увидели, что и в России есть музыканты, которых нельзя не замечать», — написал Максим Фадеев в Instagram.

Творчество Леонида Агутина попало в лонг-лист Грэммив пяти номинациях. Альбом «La Vida Cosmopolita» представлен в категории «Лучший альбом года» и «Лучший латинский поп-альбом». Совместный трек Агутина и Ал Ди Меола Just A Rainy Day — претендует на «Лучший дуэт» и «Лучшую аранжировку». Клип Funky Cha вошел в лонг-лист категории «Лучшее музыкальное видео».

Короткий список номинантов будет объявлен в декабре. По итогам 2019 года, все значимые статуэтки Грэмми забрала молодая певица Билли Айлиш. Она была представлена в шести номинациях, и получила пять статуэток — «Песня года» («Bad Guy»), «Лучший новый исполнитель», «Запись года», «Альбом года» и «Лучший вокальный поп-альбом».


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Это правильно. Сварка, сваркой, а скотч, изолента и проволока надежней. Теперь и в космосе.)Пожалуй все...

antibacila

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