Ядерный буксир для полетов к планетам разработают в России

Россия потратит более четырех миллиардов рублей на разработку космического ядерного буксира для полетов к планетам Солнечной системы, говорится в материалах Роскосмоса.

Генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил об активном ходе работы над этим проектом. На разработку аванпроекта по созданию космического комплекса с транспортно-энергетическим модулем на основе ядерной энергетической установки в рамках опытно-конструкторской работы «Нуклон» потребуется 4,2 миллиарда рублей, приводит РИА Новости материалы Роскосмоса.

Сейчас специалисты госкорпорации создают транспортно-энергетический модуль (ТЭМ) на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса. Технический комплекс для подготовки спутников с ТЭМ намечается построить на космодроме Восточный с вводом его в эксплуатацию в 2030 году.

В презентации первого заместителя генерального директора Роскосмоса Юрия Урличича, представленной на «Королевских чтениях», говорилось о планах запустить в 2030 году на орбиту космический ядерный буксир для проведения летных испытаний. После этого планируется приступить к серийному производству и коммерческому использованию этого аппарата.