НАВЕРХ

Россия и Турция сыграли вничью в Лиге наций

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © РФС

Сборная России сыграла вничью с командой Турции в третьем матче Лиги наций УЕФА. Подопечные Станислава Черчесова сохранили лидерство в группе.

«Со стартовых минут наши парни стали использовать высокий прессинг и создавать опасность у чужих ворот. В течение десяти минут россияне как минимум дважды могли открывать счет, но быстрого гола не случилось. <…> Если до перерыва россияне безусловно доминировали, то после него предпочтительнее выглядели уже гости», — описывается матч на сайте РФС.

В первом тайме забил Антон Миранчук. Турки ответили во втором тайме голом Кенана Карамана.

«Естественно, мы настраивались на победу. Но надо быть объективным: ничья — закономерный итог этой встречи. Обе команды играли на победу, но поделили очки», — прокомментировал результат Черчесов.

Сборная России набрала 7 очков и по-прежнему лидируют в своей группе Лиги наций. Следующий матч в турнире команда проведет в Москве 14 октября против сборной Венгрии.

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изгой мира и россияне не друзья, только кучка всяких ротенбергов и миллеров всяких

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Народ любит зрелища. Его нужно радовать. Ну и иноземцев подозадачить не грех. Сработает.Вот только излишняя...

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Это правильно. Сварка, сваркой, а скотч, изолента и проволока надежней. Теперь и в космосе.)Пожалуй все...

antibacila

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