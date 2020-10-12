Россия и Турция сыграли вничью в Лиге наций

Сборная России сыграла вничью с командой Турции в третьем матче Лиги наций УЕФА. Подопечные Станислава Черчесова сохранили лидерство в группе.
«Со стартовых минут наши парни стали использовать высокий прессинг и создавать опасность у чужих ворот. В течение десяти минут россияне как минимум дважды могли открывать счет, но быстрого гола не случилось. <…> Если до перерыва россияне безусловно доминировали, то после него предпочтительнее выглядели уже гости», — описывается матч на сайте РФС.
В первом тайме забил Антон Миранчук. Турки ответили во втором тайме голом Кенана Карамана.
«Естественно, мы настраивались на победу. Но надо быть объективным: ничья — закономерный итог этой встречи. Обе команды играли на победу, но поделили очки», — прокомментировал результат Черчесов.
Сборная России набрала 7 очков и по-прежнему лидируют в своей группе Лиги наций. Следующий матч в турнире команда проведет в Москве 14 октября против сборной Венгрии.
лачиновДа хоть кого теперь спрашивай. Никого убедить не получится. И сторонники и противники будут держаться...
agerизгой мира и россияне не друзья, только кучка всяких ротенбергов и миллеров всяких
лачиновНарод любит зрелища. Его нужно радовать. Ну и иноземцев подозадачить не грех. Сработает.Вот только излишняя...
лачиновЭто правильно. Сварка, сваркой, а скотч, изолента и проволока надежней. Теперь и в космосе.)Пожалуй все...
antibacilaНе вижу логики ЦитатаУ нас военная доктрина мобильной (обороны) армии. Тут мобильностью и незаметностью...