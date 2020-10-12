Россия и Турция сыграли вничью в Лиге наций

Сборная России сыграла вничью с командой Турции в третьем матче Лиги наций УЕФА. Подопечные Станислава Черчесова сохранили лидерство в группе.

«Со стартовых минут наши парни стали использовать высокий прессинг и создавать опасность у чужих ворот. В течение десяти минут россияне как минимум дважды могли открывать счет, но быстрого гола не случилось. <…> Если до перерыва россияне безусловно доминировали, то после него предпочтительнее выглядели уже гости», — описывается матч на сайте РФС.

В первом тайме забил Антон Миранчук. Турки ответили во втором тайме голом Кенана Карамана.

«Естественно, мы настраивались на победу. Но надо быть объективным: ничья — закономерный итог этой встречи. Обе команды играли на победу, но поделили очки», — прокомментировал результат Черчесов.

Сборная России набрала 7 очков и по-прежнему лидируют в своей группе Лиги наций. Следующий матч в турнире команда проведет в Москве 14 октября против сборной Венгрии.