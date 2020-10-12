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Певица Жасмин выпустила клип на песню «Можно» про развод

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Жасмин выпустила клип на трек «Можно», работа над песней и видео длилась в течение девяти лет, сообщила артистка в Instagram.

«Бывает так, что время хорошеи песни приходит не сразу, но, когда оно приходит, — этот момент бесценен», — написала Жасмин в соцсети, добавив, что песня ждала своего выхода девять лет.

По сюжету клипа, женщина разводится со своим мужем. Но супруги все еще любят друг друга. Пока адвокаты эмоционально пытаются решить дело, герои осознают, что совершают ошибку. Финал клипа остается открытый.

«Развелась ли героиня, или любимыи покинул ее навсегда, а может быть, есть еще шанс вернуть былое счастье?» — отметила певица.

Автором песни стал Максим Фадеев, а режиссером клипа выступила Ирина Миронова, известная по клипам группы «Би-2», Кристины Орбакайте, МакSим, Эммы М и 2Маши.


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Это правильно. Сварка, сваркой, а скотч, изолента и проволока надежней. Теперь и в космосе.)Пожалуй все...

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