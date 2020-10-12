СК продолжил поиски бесследно исчезнувшей девушки в Бурятии

Вечером 5 октября 24-летняя жительница Бурятии села в такси, вышла возле Торгового центра и направилась к дому творчества. Большее ее никто не видел, на связь она не вышла до сих пор, сообщило региональное СУ СК.

«В этот вечер она домой не вернулась и перестала отвечать на звонки. До настоящего времени ее местонахождение не установлено. Девушка ранее без предупреждения никогда не покидала место жительства», — сообщил региональный Следственный комитет.

Фото: © СУ СК России по Бурятии

По факту ее исчезновения возбудили уголовное дело. Девушку ищут полицейские, следователи и волонтеры. Специалисты обнаружили и изъяли записи с камеры видеонаблюдения, расположенной на торговом центре.

Камера запечатлен момент, как девушка вышла из такси и направилась в сторону детского учреждения. Специалисты рассчитали маршруты, по которым девушка могла направиться.

При помощи криминалистического оборудования выявят расположение систем видеонаблюдения, их изымут и проанализируют все записи. Поиски девушки продолжаются.