Водителей скорой помощи экстренно ищут в Барнауле

Станции скорой медицинской помощи в Барнауле срочно требуются водители автомобиля скорой помощи, сообщает Минздрав региона.

Среди квалификационных требований – среднее (полное) общее образование и водительское удостоверение на право управления автомобилем 1-2 класса, наличие специальной подготовки по программе оказания первой медицинской помощи пострадавшим и обучения правилам их транспортировки.

Также необходима подготовка и наличие допуска к управлению транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов, стаж работы водителем автомобиля не менее трех лет, справка от краевого МВД об отсутствии судимости.

Уточняется, что в крае пациенты с подтвержденным ковидом и вирусными пневмониями проходят лечение в 18 госпиталях. При этом наибольшее количество заболевших регистрируется в Барнаульской зоне, поэтому здесь формируют дополнительные госпитальные базы.