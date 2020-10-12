«Союзмультфильм» переедет с YouTube на отечественные видеосервисы

«Золотая коллекция» «Союзмультфильма» исчезнет с YouTube и появится на российских видеосервисах. Для пользователей Сети контент останется бесплатным, сообщила пресс-служба киностудии.

«Мы бережем от контрафактного копирования наши легендарные картины, многие из которых — обладатели международных фестивальных наград и являются признанными шедеврами киноискусства. Годы незаконного распространения снизили понимание ценности "золотой коллекции", и сейчас мы намерены подчеркнуть ее высокий статус», — сказали в пресс-службе киностудии «Интерфаксу».

В «золотую коллекцию» входят такие мультфильмы как «Винни Пух», «Ну, погоди!», «Карлсон», «Умка», «Чебурашка», «Бременские музыканты», «Ежик в тумане», «38 попугаев».