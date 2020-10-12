НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

«Союзмультфильм» переедет с YouTube на отечественные видеосервисы

Источник:
Sibnet.ru
252 1
Фото: © кадр из мультфильма «Винни Пух»

«Золотая коллекция» «Союзмультфильма» исчезнет с YouTube и появится на российских видеосервисах. Для пользователей Сети контент останется бесплатным, сообщила пресс-служба киностудии.

«Мы бережем от контрафактного копирования наши легендарные картины, многие из которых — обладатели международных фестивальных наград и являются признанными шедеврами киноискусства. Годы незаконного распространения снизили понимание ценности "золотой коллекции", и сейчас мы намерены подчеркнуть ее высокий статус», — сказали в пресс-службе киностудии «Интерфаксу».

В «золотую коллекцию» входят такие мультфильмы как «Винни Пух», «Ну, погоди!», «Карлсон», «Умка», «Чебурашка», «Бременские музыканты», «Ежик в тумане», «38 попугаев».

Еще по теме
Человек-паук получит неожиданного наставника
Великие победы и скандалы: лучшие фильмы о спортсменах
Новосибирцы сменили приоритеты в кино
Тодоровский оценил роль красноярского школьника в фильме «Гипноз»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп решил к выборам заключить ядерную сделку с Россией
•
Главный пульмонолог спрогнозировал срок завершения пандемии
•
Водоросли посчитали причиной бедствия на Камчатке
•
Папа Римский пересел на водородную Toyota
Как это работает
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Ростелеком открыл вакансии в новом контактном центре Новосибирска
Сибирь 12.10.2020 13:39
Скончавшийся от COVID пенсионер «воскрес» в Кузбассе
Сибирь 12.10.2020 13:36
Новосибирцев без масок поймали в маршрутках
Сибирь 12.10.2020 13:20
Снег сменится дождем в Восточной Сибири
Сибирь 12.10.2020 12:38
Самое популярное
Наставники «Голоса» «обалдели» от выступления уроженки Омска
5389
Фильм «Китобой»: Кристина Асмус снова разделась
4209
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
4080
Томич Александр Лунев переехал в водонапорную башню
3268
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп решил к выборам заключить ядерную сделку с Россией
•
Главный пульмонолог спрогнозировал срок завершения пандемии
•
Водоросли посчитали причиной бедствия на Камчатке
•
Папа Римский пересел на водородную Toyota
Как это работает
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» показали на видео
26
Азербайджан и Армения приняли предложение Путина
24
Стали известны детали санкций против России из-за Навального
18
Космонавтов на МКС оставят без новогодних подарков
18
Путин назвал огромной трагедией войну в Нагорном Карабахе
16