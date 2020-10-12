Больным COVID-19 в Бурятии привезут продукты на дом

Больные коронавирусом в Бурятии, а также контактные лица, вынужденные сидеть дома, должны быть обеспечены товарами первой необходимости. Доставлять продукты на дом будут курьеры, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

«Сегодня у нас с вами серьезная задача — организовать систему снабжения продуктами питания больных коронавирусной инфекцией. Люди, болеющие коронавирусом, должны иметь возможность оставаться дома. Для этого необходимо организовать удобные и доступные сервисы доставки товаров первой необходимости», — поручил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Необходимо отработать систему связи, чтобы курьерские службы при получении заказа имели информацию о том, что клиент болен COVID-19, добавил Цыденов.

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Сейчас дистанционной доставкой продуктов питания, готовой еды и бытовой химии в республике занимаются около 100 организаций. Помимо предприятий общепита работает еще 71 организация, реализующая непродовольственные товары.

Однако на сегодня курьеры в большинстве случаев не знают, кому доставляется заказ и, несмотря на наличие средств индивидуальной защиты, находятся в группе риска.

«Прошу все торговые сети и остальные организации, которые занимаются доставкой — выделить отдельный номер многоканального телефона курьерской доставки продуктов питания, который Роспотребнадзор может выдавать людям, уходящим на самоизоляцию», — поручил руководитель региона.