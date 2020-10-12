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Грибные «розы» выросли на березе в Красноярском крае. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Элинор Пейт

Грибы, похожие на цветы, выросли в национальном парке «Шушенский бор», сообщает пресс-служба парка.

В Перовском лесничестве национального парка «Шушенский бор» сфотографировали «розы», выросшие на березе. На самом деле это не растения, а грибы под названием дедалеопсис трехцветный.

Он имеет необычную расцветку из трех насыщенных зонированных тонов — коричневатых, красноватых, оранжеватых, а иногда и винных. Этот трутовик распространен в лиственных лесах, а на равнинном участке парка предпочитает расти на больных или погибших березах по берегам водоемов, создающих вокруг себя мягкий микроклимат.

Фото: © Элинор Пейт

Другой гриб, похожий на цветок, который можно встретить в Перовском лесничестве, имеет сходство не с розой, а с гвоздикой, что отражено в его видовом эпитете — телефора гвоздичная. Он растет одиночно и группамив хвойных и смешанных лесах, на песчаной почве и бразует микоризу с сосной обыкновенной. Еще более распространена телефора наземная, похожая своей формой на карнелию.

Все перечисленные грибы не съедобны и не имеют пищевой ценности, зато радуют глаз в бору, когда розы и гвоздики давно уже отцвели.

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