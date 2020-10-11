Путин рассказал о подарках от внуков на день рождения

Президент Владимир Путин всегда ждет поздравлений с днем рождения от самых близких людей, в том числе и подросших внуков.

«Я знаю, что они, если они не со мной вместе встречают мой день рождения, обязательно позвонят, проявят себя как-то», — рассказал президент в эфире «Россия-1».

Подарки ему дарят не только взрослые родственники, но и подросшие внуки. «Поделки бывают, да. Тоже. Поделки, рисунки, просто поздравления», — сказал Путин.

В интервью, записанном в феврале, Путин отказался раскрывать какую-либо информацию о своей семье, в том числе президент не сообщил, сколько у него внуков. Он объяснил это соображениями безопасности.