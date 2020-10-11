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Мотоциклист упал с разводного моста в Петербурге и погиб

Источник:
ТАСС
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Мотоциклист упал с Сампсониевского моста через Большую Невку в Санкт-Петербурге при его разведении и погиб, сообщает управление ГИБДД по городу и Ленинградской области.

«В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте происшествия. По данному факту проводится проверка», — приводит ТАСС сообщение полиции.

В ГИБДД уточнили, что инцидент произошел в 02.15 по мск в воскресенье. По предварительной информации, в момент ЧП мост был разведен для обеспечения прохода судна, однако мужчина, управлявший мотоциклом Kawasaki, проигнорировал поднятый защитный барьер и запрещающий сигнал светофора и выехал на мост, после чего упал в проем перед поднятым пролетом.


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