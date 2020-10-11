Древний языческий Дом богов раскопали в Норвегии

Археологи из Университетского музея Бергена обнаружили в ходе раскопок на Западе Норвегии руины языческого храма эпохи викингов возрастом 1,2 тысячи лет.

«Это первый древнескандинавский храм, найденный в стране», — приводит РИА Новости слова археолога Сорена Динхоффа из Университетского музея Бергена.

Фундамент здания, построенного за несколько веков до того, как в эти края пришло христианство, археологи нашли в деревне Осе на участке, где сейчас возводят жилой комплекс. Храм, датируемый VIII веком, был деревянным.

Археологи установили, что храмы возводили по примеру ранних христианских базилик — с высокой башней над скатной крышей. «Все это выглядело впечатляюще», — сказал Динхофф.

Ученые также утверждают, что скандинавы начали строить «Дома богов» в VI веке. До того религиозные обряды проводились на открытом воздухе. Серьезные изменения в обществе произошли, когда викинги начали взаимодействовать с Римской империей и германскими племенами Северной Европы.

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Церемонии проводились внутри «Дома бога». Там отмечали важные праздники, например, дни зимнего и летнего солнцестояния. Одним из ключевых моментов ритуалов было подношение мяса, напитков и иногда драгоценных металлов деревянным фигуркам главных божеств, которым поклонялись викинги: Одину и другим двенадцати богам.

Ученые полагают, что храм мог быть уничтожен в XI веке, когда короли Норвегии насильно навязали христианскую религию и разрушали здания, связанные с язычеством.