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Академик РАН рассказал, когда можно отказаться от маски

Источник:
ТАСС
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Человек, сделавший прививку от коронавирусной инфекции, может отказаться от ношения маски только после появления антител, сообщил в глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

«Антитела к любому чужеродному антигену, в данном случае к вакцине, выходят на плато, то есть достигают максимума, через три-четыре недели, то есть через 21-28 дней. Исходя из этого, если это плато достаточно для того, чтобы защитить человека от инфекции, то, соответственно, можно ходить без маски. Но если этот уровень защиты не достигнут, тогда лучше носить маску», — цитирует ТАСС академика.

Определить уровень антител можно с помощью соответствующих тест-систем, которые уже есть в производстве. "Некоторые наши компании <...> уже выпускают соответствующие диагностические тест-системы, которые определяют именно уровень вирусонейтрализующих антител», — пояснил Гинцбург.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 36,8 миллиона человек, свыше 1,06 миллиона умерли. В России зарегистрировано 1 285 084 случая заражения, выздоровели 1 016 202 человека, умерли 22 454.

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