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Сварочные швы на МКС заклеят скотчем

Источник:
РИА Новости
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Фото: © NASA

Российский центр управления полетами (ЦУП) попросил экипаж Международной космической станции «тщательно загерметизировать сварочные швы» скотчем, чтобы устранить утечку воздуха в российском модуле «Звезда».

«Нужно тщательно загерметизировать все сварочные швы гермооболочки ПрК (промежуточная камера модуля "Звезда", где выявлена утечка воздуха), которые зеленым цветом у нас окрашены... скотчем по всей длине», — приводит РИА Новости рекомендации ЦУПа космонавтам.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда».

Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха «безумно малая», она «то есть, то нет», а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.

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По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергея Крикалева, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.


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