Сварочные швы на МКС заклеят скотчем

Российский центр управления полетами (ЦУП) попросил экипаж Международной космической станции «тщательно загерметизировать сварочные швы» скотчем, чтобы устранить утечку воздуха в российском модуле «Звезда».
«Нужно тщательно загерметизировать все сварочные швы гермооболочки ПрК (промежуточная камера модуля "Звезда", где выявлена утечка воздуха), которые зеленым цветом у нас окрашены... скотчем по всей длине», — приводит РИА Новости рекомендации ЦУПа космонавтам.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда».
Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха «безумно малая», она «то есть, то нет», а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.
По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергея Крикалева, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.