Алиев призвал подключить Турцию к переговорам по Карабаху

Азербайджан считает необходимым расширение участия Турции в переговорах по Нагорному Карабаху — это будет отражать современное соотношение сил, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

«Активная и очень четкая позиция турецкого руководства, лично президента и других официальных лиц во время эскалации по существу предотвратила вмешательство третьих стран в этот конфликт, поэтому я считаю, что роль Турции исключительно позитивная, и она должна играть еще большую роль в нашем регионе, и в том числе в деле урегулирования конфликта», — заявил Алиев в интервью телеканалу РБК.

По его мнению, состав Минской группы ОБСЕ, в рамках которой ведутся переговоры по Карабаху, не соответствует реалиям. «Я недавно в одном из интервью говорил, что Минская группа была сформирована много лет назад, в 1992 году, при совершенно других геополитических реалиях. И, если бы мы сегодня формировали контактную группу с посредниками, состав был бы другой», — пояснил он.

«Безусловно, здесь не может быть никаких сомнений, что Турция должна и будет играть важную роль в деле урегулирования конфликта. В какой форме, юридической или де-факто, — это уже вопрос технический», — резюмировал он.

Сопредседателями Минской группы ОБСЕ являются Россия, Франция и США. Турция вместе с Белоруссией, Германией, Италией, Швецией и Финляндией являются постоянными ее участниками.

Активные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. В ходе боев Азербайджан занял несколько важных населенных пунктов, среди которых Гадрут и Джебраил, заявил Алиев РБК. Однако армянская сторона информацию о потере этих населенных пунктов опровергала.